Nzola-Beltran, diversi ma funzionali. Chi sarà il titolare della Fiorentina?

C'è un dubbio grande così che sfiora il pensiero dei tifosi viola visti i tanti cambiamenti in attacco. Chi sarà il titolare? L'anno scorso la disfida vedeva protagonisti Cabral e Jovic, quest'anno il livello si alza: il serbo è rimasto e sono arrivati Nzola e Beltran. Il Corriere Dello Sport ricorda come nella scorsa stagione lo spazio in avanti sia stato diviso più o meno equamente: 2.549 minuti in 48 presenze e 17 gol per Cabral, 2.386 minuti in 50 presenze e 13 gol per Jovic. Da sottolineare che la Fiorentina formato 2022/'23 ha anche stabilito il record di 60 partite su tre competizioni. Italiano manterrà la stessa linea?