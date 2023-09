Nzola-Beltran certezze. Brekalo cerca Torino e Kokorin…confermato!

Qui la smazzata è stata seria: via Cabralone e Jovic, dentro Nzola e Beltran. Il primo sponsorizzato e voluto da Italiano, il secondo inseguito e prelevato in Argentina insieme a Infantino. Il club ha deciso di seguire le indicazioni del tecnico su Nzola, che dovrebbe finalmente riempire il ruolo di centravanti di manovra come piace all’allenatore viola. E Beltran appena convocato in Nazionale – davvero buone le impressioni del primo impatto – potrebbe avere le caratteristiche per aggiungere il proprio movimento al lavoro centrale di Nzola. Una soluzione «in tandem» che Italiano non ha scartato. La forza del reparto sarà consolidata da Nico Gonzalez, che insieme alla maglia numero 10 sembra aver trovato la forza di incidere a livelli alti (4 gol in 4 partite per ora). Confermato Kouame – jolly fra esterno e centroarea – mentre Ikoné e Sottil dovranno finalmente superare i propri limiti in fatto di concretezza. Infine Brekalo: per ora così così, ma il Brekalo visto a Torino non può essere scomparso. Chiusura su Kokorin, confermato: chi l’avrebbe mai detto? Lo riporta La Nazione.