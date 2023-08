Nzola/2: “Con Jovic e Beltran siamo davvero forti. Pronto per Genova”

"Se avessi mai provato anche un solo istante di paura nel calcio, avrei già smesso di giocare…". Personalità da vendere per M'Bala Nzola, che non teme la concorrenza anzi. Con Jovic e Beltran, sottolinea l'ex Spezia, questa Fiorentina è un grande gruppo ma soprattutto una squadra forte e competitiva. L'obiettivo e superare i 13 gol dell'anno scorso e per farlo serve il miglior Nzola, ma quado lo vedremo in campo? "Ammetto di non essere ancora al meglio ma sto sudando ogni giorno per arrivare al massimo della condizione il più in fretta possibile. Tra poche settimane raggiungerò il mio livello ideale". Sabato c'è il Genoa e potrebbe arrivare la prima presenza in maglia viola. Nzola c'è, si candida per il primo gol e per il primo “en paf paf”, la consueta esultanza social dell'attacacnte dopo ogni gol. Sì, social, per in campo Nzola non vuole perdere tempo e pensare già al gol successivo. Infine, un commento sul Viola Park è d'obbligo e come spesso accade..."Ti carica e ti fa sentire in qualche modo più forte. Per farle capire cosa ho provato quando ci ho messo piede, le basti sapere che appena sono entrato ho iniziato a mandare video del centro sportivo a tutti i miei amici. Da quando gioco a pallone non ho mai visto una cosa del genere". (LA PRIMA PARTE DELL'INTERVISTA)