Restyling del Franchi o nuovo stadio? Questo è il dilemma. Intervistato da La Nazione, Duilio Senesi, presidente dell’Ordine degli Architetti, “tifa” per la ristrutturazione dell’impianto di Campo di Marte.

Se per la decisione finale serviranno la conoscenza e la padronanza di molte informazioni, non ultime le valutazioni economiche, la verifica di compatibilità con i vincoli, la tempistica delle eventuali riallocazioni. Alla luce degli elementi che avevamo ci siamo da tempo espressi a favore di una soluzione che vedesse la valorizzazione, il restauro, l’adeguamento alle nuove esigenze dello stadio di Campo di Marte per due ordini di considerazioni. Temiamo le incertezze sul futuro della struttura attuale nel caso si proceda a toglierle la funzione principale, con i rischi di degrado e di inadeguatezza di risorse per il mantenimento e potenziali conseguenze sulla qualità del tessuto urbano circostante.