Chi pensava all’operazione restyling del Franchi – che tanto piace a Rocco Commisso – fosse già incardinata sui binari del successo rimarrà deluso. Bando ai facili entusiasmi, avverte il sovrintendente Andrea Pessina dalle pagine di Repubblica: quella del responsabile fiorentino dell’ente per la tutela dei momumenti e del paesaggio non è una chiusura, ma un avviso pieno di paletti e un altolà alla nuova proprietà viola e al progettista cui si è per ora affidata, l’architetto Marco Casamonti. “Il sindaco Nardella mi ha chiamato, ci incontreremo presto insieme anche al patron della Fiorentina. A noi spetta il compito di dire ciò che non si può fare, ma un Franchi in abbandono non farebbe piacere nemmeno a noi. Tutto dipende dalla qualità del progetto, ma attenzione, se lavoriamo sul Franchi ci dobbiamo mettere nelle mani della Soprintendenza”.

Se l’ipotesi restyling appare l’ipotesi più gradita a Nardella e Commisso, l’idea del secondo stadio dell’architetto Vinoly resta aperta solo come via di fuga, quella della Mercafir sta tramontando definitivamente anche se questo non vuol dire che i mercati generali di Novoli non si debbano preparare al trasloco. Ma – tornando al Franchi – per abbattere le curve servirà un ok anche da Roma. E la salvaguardia della forma dell’impianto a “D” avrà la sua importanza nella valutazione. Da Palazzo Vecchio incrociano le dita: “Il vincolo del Franchi è fatto di parole parche però il modo in cui Nervi fece le curve, le gradinate e le scale elicoidali furono ritenute geniali all’epoca. Un vincolo non impedisce cambiamenti ma li subordina. Il patron della Fiorentina vuole rapide indicazioni, noi ci prenderemo i nostri tempi” ribadisce Pessina. Se l’operazione decollasse nascerà anche un parcheggio interrato: 1000 posti tra i Campini e lo stadio, lato Maratona.