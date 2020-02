Nuovo stadio: Commisso e Barone incontrano sindaco e amministrazione di Campi Bisenzio

Dopo la giornata di ieri, con la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso di Toscana Areoporti sul blocco dell’ampiamento dello scalo fiorentino (LEGGI QUI), le speranze di veder sorgere un nuovo stadio della Fiorentina nell’area della Mercafir sembrano esser ridotte ulteriormente. Commisso e la Fiorentina però non si arrendono e come si scrive questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio, in giornata avverrà un incontro tra la presidenza viola e l’amministrazione del comune di Campi Bisenzio per capire se vi sono le possibilità ma soprattutto le condizioni di una realizzazione del nuovo impianto sul suolo di Campi. Se il sindaco metterà a disposizione infrastrutture, tempie e procedure allora Campi Bisenzio potrebbe diventare molto più che una semplice idea.