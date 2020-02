Aeroporto Firenze, esultano i comuni della piana. Il consiglio di Stato si esprime in loro favore

Come si legge sul sito del MET della provincia di Firenze, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Toscana Aeroporti contro la sentenza emessa dal TAR sul masterplan del nuovo aeroporto di Firenze.

La sentenza è stata notificata nel pomeriggio. Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi esulta:

Una giornata storica per Sesto e per tutta la Piana. Questa sentenza, a lungo attesa, mette la parola fine ad una vicenda che si è protratta troppo a lungo e che ha visto la politica venire meno ai propri compiti. I giudici hanno riconosciuto la fondatezza delle ragioni portate avanti da sei comuni e delle preoccupazioni di quasi 400mila cittadini.

E la Fiorentina? In un periodo in cui lo stadio alla Mercafir è un’ipotesi complessa, non bisogna dimenticare la soluzione Campi Bisenzio.