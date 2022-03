Nuovo logo ACF, in città è scoppiata la mania: ecco i primi dettagli

Operazione marketing della società viola per creare attesa e curiosità intorno al nuovo simbolo. Le installazioni sono presenti dappertutto

Interessante approfondimento sul nuovo stemma della Fiorentina all'interno delle pagine sportive de La Nazione. La società viola, che dopo più di un anno di lavoro in gran segreto è pronta a ufficializzare il logo nelle prossime settimane, forse già ad aprile, da qualche giorno per le vie di Firenze ha fatto partire una campagna promozionale basata su un'enigmatica immagine-collage a tinte viola, bianco e rosso, unita alla scritta "Play to be different". Dai cartelloni si comprendono già alcuni dettagli: la forma dello stemma passerà dall'essere un rombo oblungo a un rombo squadrato (con angoli di 90°, in rifermento forse allo scudetto utilizzato dalla Fiorentina tra gli anni ’50-’60).