Nuovo Franchi, tramvia e parcheggi: l’avviso dell’ordine degli ingegneri. La Fiorentina…

La tramvia per lo stadio di Firenze e il quartiere di Campi di Marte sarà pronta solo nel 2025, ma il nuovo Franchi potrebbe essere inaugurato molto prima. In attesa di capire cosa farà la Fiorentina, che parlerà solo dopo il sì definitivo del Parlamento, l’ordine degli Ingegneri solleva un rischio, cioè che l’inaugurazione dello stadio avvenga prima e non in contemporanea alla realizzazione di parcheggi e tramvia. Intanto, è certo che il ministro della Cultura Dario Franceschini abbia preso molto male l’emendamento al Decreto Semplificazione: ora i suoi funzionari hanno ridottissime possibilità di bloccare gli interventi al Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

