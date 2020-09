Torreira, la Fiorentina non ha ancora affondato il colpo. E Giampaolo ne approfitta

Per Lucas Torreira i tempi restano incerti. Nonostante i media inglesi diano per fatti gli accordi sulla base di un prestito con riscatto obbligatorio, la Fiorentina non ha ancora affondato il colpo per l’uruguaiano dell’Arsenal, lasciando sullo sfondo la concorrenza del Torino. In particolare, l’allenatore granata Giampaolo avrebbe già contattato Torreira, che ha già allenato alla Sampdoria, per convincerlo a trasferirsi all’ombra della Mole. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

