Nuovo Franchi: si lavora al piano B se le offerte non risultassero adeguate

Ieri il sindaco Dario Nardella ha dato la notizia delle offerta e del nuovo scenario telefonando personalmente a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, e poi al ministro dello sport Abodi. Primo obiettivo, il tavolo politico a tre con ministero e Fiorentina, ma intanto si lavorerà pancia a terra per rispettare i tempi del bando di gara, con in tasca il piano B, cioè l’affidamento diretto se le due offerte non fossero ritenute alla fine adeguate alla sfida di un cantiere complesso, in mezzo ad un rione, con solo due anni di tempo per fine lavori.