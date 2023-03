Nuovo Franchi: possibile inaugurazione in una data storica

Nel concentrarsi sullo stadio Franchi candidato ad ospitare gli Europei 2032, il Corriere Fiorentino ripercorre le tappe del restyling dell'impianto di Campo di Marte. I lavori partiranno entro la fine di quest’anno e dovranno completarsi entro il 2026: l’idea del Comune, della Fiorentina e soprattutto dei tifosi viola è inaugurarlo sabato 29 agosto 2026, nel giorno del centenario della Fiorentina. Per riuscirci, si va a avanti a tappe forzate: il prossimo obiettivo è approvare il progetto definitivo, con delibera di giunta comunale già entro marzo o al massimo entro il 15 aprile, in maniera tale da procedere con l’aggiudicazione della gara per i lavori entro il 30 giugno.