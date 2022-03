Franchi, Nardella e il segnale alla Soprintendenza: “No alle bocciature”

Il Comune di Firenze ha inviato un chiaro segnale al Soprintendente Andre Pessina, per non farlo intervenire sulla questione stadio e tramvia

Il Comune di Firenze ha inviato un chiaro segnale alla Soprintendenza, sostenendo che sulla questione stadio e tramvie, la decisione spetta al ministero. In commissione cultura la maggioranza ha approvato una nozione che invita il sindaco Dario Nardella ad attivarsi, perché i pareri dell'ufficio locale non siano vincolanti su due temi importanti come lo stadio e le tramvie. Con questa decisione, in arrivo critiche da M5S e Sinistra e con Italia Nostra che parla di "atto eversivo".