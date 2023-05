Nuovo Franchi, lo sblocca stadi è in vigore ma non se ne fa nulla. E la colpa?

Il concetto è sempre quello: senza lo stadio nuovo non si fanno progressi. Rocco Commisso non perde occasione per ribadirlo anche a fronte delle continue dichiarazioni di Renzi e Salvini che invocano l'intervento dei privati, e oggi La Nazione fa un salto indietro nel tempo, a quando, nel novembre 2020, ci si provò ad appellare all'emendamento "sblocca stadi". Proprio quella norma pensata nel decreto Semplificazioni dai senatori Renzi e Biti, in seguito all'approvazione della quale la Fiorentina e il Comune di Firenze, contemporaneamente ma separatamente, scrissero al Ministero per i Beni e le attività culturali, un paio di volte prima e dopo l'arrivo del vincolo. Quella legge è ancora in vigore e permetterebbe di bypassare qualsiasi blocco imposto sui monumenti in nome della necessità di evitare l'impiego di nuovo suolo pubblico. Non se n'è fatto di nulla, ma nessuno vuole addossarsene la responsabilità. Che ne sarà del Franchi?