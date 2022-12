Nuovo Franchi, l’idea della soprintendente: “Tetto inclinato verso l’interno”

La soluzione ai problemi per il nuovo Franchi

Spicca fra tutte l'idea della soprintendente Antonella Ranaldi per quanto riguarda il progetto di restyling del Franchi. Infatti, secondo quanto riportato da La Repubblica, l'idea fa riferimento alla copertura fotovoltaica sopra il nuovo stadio e riguarda l'inclinazione verso l'interno del tetto. Scelta che potrebbe contribuire a risolvere il problema dell'impatto visivo dall'alto del nuovo impianto. Inoltre, si è pensato anche ad una rivisitazione dei colori e delle forme della pannellatura pensata per il tetto, non rettangolari tendenti al nero/blu, ma pannelli a losanga con un colore più affine all'abitato fiorentino che lo circonda.