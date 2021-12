Nuovo Franchi: “La Fiorentina dovrà traslocare”. La viabilità il punto critico

Il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze dice la sua sulla riqualificazione del Franchi e di Campo di Marte

"Da questo bando potrà nascere una nuova Firenze, ma di certo dovremo passare attraverso molte difficoltà. La prima è far traslocare la Fiorentina altrove per almeno un anno. Dubito fortemente infatti che i lavori potranno consentire l’apertura dell’impianto ai tifosi". Così al Corriere Fiorentino, il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Piermatteo Fagnoni parla del progetto di riqualificazione del Franchi dopo la conferma dell'arrivo dei 95 milioni da parte del Ministero dei Beni Culturali infatti. I lavori inizieranno nel 2023 e vedranno la fine nel 2026, e daranno un'impronta nuova al quartiere di Campo di Marte partendo proprio dallo stadio. "Il tutto sta andando avanti nel migliore dei modi - dice Fagnoni - con tempi e vincoli certi e caratteristiche chiare". Entro il 31 gennaio gli otto candidati rimasti in gara porteranno gli elaborati, a marzo verrà svelato il progetto vincitore che consentirà di "curare una grande opera e di costruire una casa più al passo coi tempi per la Fiorentina".

Oltre ai 30 milioni che riguardano gli spazi commerciali e all'auspicio che Commisso sia interessato alla riqualificazione dell'impianto, l'altro punto focale riguarda l'ipotesi trasloco che costringerà la Fiorentina a giocare altrove per un anno: "Dubito, per la mia esperienza, che si possa gestire l'afflusso di 30.000 persone a Campo di Marte durante lavori così imponenti. L’impressione è che si debba fare come per Italia '90 quando la squadra traslocò altrove, per restare al Franchi l'unica soluzione che vedo sarebbe ridurre drasticamente la capienza". Inoltre, l'ultimo problema riguarda il deflusso degli spettatori e verrà studiato un nuovo parcheggio da 4.000 posti che decongestioni via Campo d'Arrigo (quella che corre parallela ai binari ferroviari n.d.r.).