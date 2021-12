Franchi al 50%, la Fiorentina rischia di perdere il suo valore aggiunto

Le nuove misure del Consiglio dei Ministri colpiscono anche il calcio e la Fiorentina, che dovrà fare a meno di una fetta di tifosi

Dal 75 al 50%, la mossa del Consiglio dei Ministri è sembrata dolorosa ma inevitabile per contenere la pandemia dopo mesi in cui si era parlato anche di stadi pieni. La Fiorentina - scrive il Corriere Fiorentino - ha deciso di rinviare al 3 gennaio l'inizio della vendita libera per la gara contro l'Udinese, inizialmente previsto per ieri, ma la questione riguarda soprattutto i 10.000 mini-abbonamenti validi per 10 partite venduti nel mese di dicembre. Al Christmas Pack erano riservati la metà dei posti in ogni settore, ma adesso che il Franchi dovrà scendere dai 33.000 ai circa 18.000 del 50% è probabile che la mappa dei posti possa essere rivista e aggiornata alle ultime norme: posti a scacchiera, mascherine Ffp2 e possesso del super green pass.