Allarme contagi: solo 16mila spettatori per Fiorentina-Udinese

La Fiorentina si adegua alla decisione del governo e rinvia la vendita dei biglietti per la prima gara dell’anno

Ritorno al passato: stadi aperti per il 50% della loro capacità. Il decreto legge entrerà in vigore il 10 gennaio, ma per la Serie A dovrebbe essere anticipato al 6. Complici queste nuove decisioni, quindi, per Fiorentina-Udinese - scrive Repubblica Firenze - potrebbero entrare allo stadio circa sedicimila spettatori, meno della metà effettiva dei posti previsti al Franchi.