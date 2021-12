Presidente ATF: “Capienza ridotta una notizia inattesa. Valutazioni in corso”

Con l'ultima misura per arginare la pandemia, i club della Curva Fiesole entreranno allo stadio?

Federico Fefè de Sinopoli , Presidente ATF , è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni sulla notizia della riduzione della capienza al 50% per gli stadi in Italia :

"Una notizia abbastanza inattesa. Al momento ci sono delle valutazioni da parte dei tifosi viola. Il pubblico del calcio è diverso; i tifosi partecipano all'evento. Con le restrizioni, cambiano un po' le cose. Curva Fiesole? Le situazioni sono due: o i club entrano o no. O i club riescono a svolgere la propria attività negli ultimi due mesi, altrimenti non la fanno. Siamo in tanti ad aver comprato l'abbonamento alle ultime partite, c'è anche una rimessa di soldi. Così come i biglietti per la trasferta di Cagliari. Le valutazioni da fare sono tante."