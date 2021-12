Capienza degli stadi, ritorno “al passato”: riecco il 50% e i posti a scacchiera

L'aumento esponenziale dei casi e la variante Omicron fanno fare un passo indietro al governo

Come racconta gazzetta.it, la battaglia alla variante Omicron passa anche per stadi e palazzetti. La capienza fa un passo indietro di fronte alla quota centomila contagi sfiorata con i dati odierni e così il massimo livello di capienza consentita torna a essere quello di metà degli spalti, il 50% con la soluzione a scacchiera. Si torna alla situazione precedente rispetto a quella attualmente in vigore anche per gli impianti sportivi al chiuso, che potranno arrivare al massimo al 35%. È questa la soluzione adottata dal Consiglio dei Ministri, che dovrebbe entrare in vigore subito, con la ripresa dei vari campionati.