Nuovo Franchi, dall’esame delle offerte alla conferenza dei servizi: gli step

"Cinque mesi dopo il flop della gara da 200 milioni di euro per il restyling del Franchi, la gara bis ha ricevuto due offerte. Niente bando deserto, quindi, come lo scorso giugno, ma due soggetti industriali, i cui nomi saranno resi noti oggi (12 dicembre), per i lavori da 151 milioni, tutti finanziati perché Palazzo Vecchio ha messo a gara solo il primo lotto della ristrutturazione dello stadio, rimandando le restanti opere per 55 milioni.