Nuovo Franchi, consegnato il progetto esecutivo: domani la verifica. I passaggi

Passo numero uno: il progetto esecutivo dello studio Arup per il restyling dello stadio Franchi è stato consegnato ieri. Ora c'è da marciare verso la nuova gara per individuare le ditte che dovranno realizzare nel dettaglio l’appalto milionario, tramite un bando che dovrà essere pronto entro la fine di ottobre. Già domani, leggiamo su La Nazione, si terranno gli incontri per la verifica del progetto esecutivo tra progettisti, tecnici del Comune di Firenze e società di verifica Rina check. Se tutto andrà come previsto, scatterà l’iter per la nuova gara mentre la città potrà finalmente, mettere gli occhi sul progetto esecutivo realizzato dopo l'ultimo flop.