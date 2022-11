Nuovo Franchi, bando anticipato per maggiori finanziamenti: le cifre

La Nazione riporta una notizia che riguarda i finanziamenti per la costruzione del nuovo Franchi. Infatti, il bando per l’assegnazione dei lavori per il restyling dello stadio verrà reso pubblico prima della fine di dicembre. Così facendo, il Comune potrà ottenere 15 milioni più nei finimenti visto le nuove condizioni del Governo che premiano chi riesce a rispettare i tempi. Saranno 200 milioni quini la quota dei finanziamenti. Sono stati chiesti per la ristrutturazione dello stadio del Nervi 145 milioni già ottenuti, ne ha poi avuti alti 30 proprio in virtù di questo. E ne ha appena chiesti altri 15. I 10 milioni che rimangono saranno aggiunti dal Comune stesso.