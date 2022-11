Nuovi controlli per Nico Gonzalez: possibile ritorno in Argentina?

Possibili nuovi accertamenti per Nico Gonzalez. Intanto prende quota un'opzione per facilitare il suo rientro in campo

La Nazione analizza la situazione intorno a Nico Gonzalez . L'argentino è tornato a Firenze e oggi andrà al centro sportivo viola per parlare con i medici della Fiorentina . Probabili nuovi accertamenti in giornata.

Rientro in patria

"Lesione di secondo grado alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra". Questo il report della federazione argentina sulle condizioni dell'esterno viola. Nico Gonzalez non avrà giorni di vacanza, si metterà subito alla ricerca della forma migliore.La possibilità di un suo rientro in Argentina per curarsi sembra davvero improbabile. Opzione non da scartare, ma ora come ora non sembra riscontrare consensi.