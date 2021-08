Nuovi contatti per Torreira. Ultimo colpo sulla fascia: piacciono Orsolini e Plata

Se sul conto di Torreira non ci sono dubbi (la destinazione Firenze è gradita) la scelta di Pjanic rischia di essere più complessa

Spazio anche al mercato viola sulle pagine sportive de La Nazione. Secondo quanto riporta il quotidiano, ieri la Fiorentina ha ripreso i contatti con l'Arsenal per Lucas Torreira . Il 25enne centrocampista è fuori dai piani dei Gunners ed è un vecchio pallino dei viola, che nel frattempo stanno anche valutando l'evoluzione della trattativa con Miralem Pjanic , in uscita dal Barcellona.

E se sul conto di Torreira (che ha passaporto comunitario come Pjanic) non ci sono dubbi – la destinazione Firenze è gradita, anche se ci sono stati sondaggi di Lazio e Roma – la scelta di Pjanic rischia di essere più complessa e legata ad altre variabili come il possibile inserimento della Juve: Allegri lo rivorrebbe a Torino ma il giocatore sa che in bianconero troverebbe la strada sbarrata in un centrocampo in overbooking che ha aggiunto anche Locatelli agli interpreti.