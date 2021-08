Lirola verso Marsiglia. Spunta l’indizio social del giocatore

Pol Lirola pronto a vestire la maglia del Marsiglia. Giocatore in viaggio per visite mediche e firma del contratto.

Pol Lirola, dopo aver passato l'ultima stagione in prestito al Marsiglia è pronto a rivestire la maglia dei francesi. Il giocatore questa mattina ha pubblicato sul suo profilo Twitter un indizio per far capire che è in viaggio verso Marsiglia, dove effettuerà le visite mediche, prima di firmare il nuovo contratto con il club marsigliese. Operazione che porterà alla Fiorentina 13 milioni di euro in due rate da 6,5 milioni l'una.