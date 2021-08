VN – Zappacosta, niente Fiorentina. Si riapre il casting a destra: i nomi

Situazione in evoluzione

Dopo l'affondo dell'Atalanta nelle scorse ore , la Fiorentina ha deciso di non rilanciare per Davide Zappacosta .

Sfuma così la possibilità di vestire di viola il difensore italiano classe 1992 in uscita dal Chelsea e, di conseguenza, si riapre il casting per il nuovo terzino destro che sostituirà Pol Lirola (domani visite e firma con il Marsiglia). Hanno già sondato il terreno per i rispettivi assistiti gli agenti di Daniel Muñoz del Genk (che però è extracomunitario), Andrea Conti del Milan e Jens Stryger Larsen dell'Udinese.