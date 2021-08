VN – Ecco perché l’Atalanta è in vantaggio su Zappacosta

Si complica maledettamente il passaggio di Zappacosta alla Fiorentina con Atalanta che ha offerto una cifra interessante al Chelsea per l'acquisto definitivo.

Il colpo di scena avvenuto nel pomeriggio sulla vicenda Zappacosta ha messo in allarme la dirigenza viola. Secondo quanto abbiamo potuto capire, l'Atalanta ha offerto 8 milioni al Chelsea per l'acquisto definitivo del laterale che ha un passato proprio a Bergamo e come tale può essere inserito nella lista dei 25 come giocatore cresciuto nel proprio vivaio. I nerazzurri quindi possono sfruttare la doppia carta di giocatore di ottima levatura e proveniente dal Vivaio. A questo punto il Chelsea non vuole più accettare più il prestito con riscatto successivo proposto dalla Fiorentina potendo incamerare direttamente una cifra minore ma immediata. Qualora la Fiorentina volesse pareggiare la cifra offerta dalla società di Percassi i giochi si potrebbero riaprire ma in questo momento il Chelsea non ha dubbi nel cedere il cartellino di Zappacosta all'Atalanta.