Nuove liste, Castro subito dentro. Fuori Maleh o Zurkowski. Ma per la Uefa…

A partire dalla prima gara del 2023, Gaetano Castrovilli tornerà a far parte della lista dei 25 per il campionato. La Lega infatti - scrive il Corriere dello Sport-Stadio - garantisce elasticità per adeguare le esigenze dei club alle novità in entrata e uscita, ma non è chiaro chi sarà da subito a fargli posto. Gli indiziati sono Maleh e Zurkowski, ma il recente rendimento di Benassi potrebbe imporre ulteriori valutazioni anche se resta la volontà di cedere anche l'ex Toro. Più rigide le normative Uefa, che hanno "costretto" il club viola in estate a trasformare Rosati in preparatore: la distinta di Conference League non contempla infiniti cambi e con la sessione di gennaio gli avvicendamenti che riguardano i giocatori di movimento sono solo tre.