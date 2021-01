Nuova pretendente per Pulgar. In attacco…

Tuttosport fa il punto sul mercato della Fiorentina, in casa viola resistono le idee per l’attacco che portano a Kokorin(LA SCHEDA) e Felipe Anderson. In uscita spunta una nuova pretendente per Pulgar, il Sassuolo di De Zerbi che è in cerca di un alternativa a centrocampo per il suo 4-2-3-1. Intanto Kouamè resta una pista valida per il Torino, il nuovo tecnico Nicola non sembra disprezzare l’attuale attaccante della Fiorentina.

-> TUTTE LE OPERAZIONI DEL MERCATO INVERNALE: LA TABELLA

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA