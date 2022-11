Nuova preparazione, si riparte lunedì: Barak e Kouamé tornano dopo

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori della Fiorentina non impegnati al Mondiale in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per dopodomani al centro sportivo. Sarà tempo di ricominciare a spingere forte in ottica gennaio, quando il 4 riprenderà il campionato contro il Monza. Ci saranno tutti tranne Barak e Kouamé, che hanno giocato in amichevole con Repubblica Ceca e Costa d'Avorio e torneranno una settimana dopo. Lo staff viola dovrebbe optare per un richiamo piuttosto importante della preparazione estiva. Il calendario offre subito un incrocio da non sbagliare (12 gennaio) in Coppa Italia contro la Sampdoria. Sottil, Gonzalez e Castrovilli, dal canto loro, sono già al lavoro da qualche giorno per rientrare a disposizione quanto prima. Lo scrive La Nazione.