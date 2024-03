Nonostante le mille voci sul futuro, Italiano chiede la massima concentrazione

Atalanta-Fiorentina, clima infuocato. Storie del passato più o meno recente che oggi, appunto, contribuiranno a rendere il clima degno di un derby. Più di ogni altro aspetto però sarà il campo, come sempre, ad emettere le sentenze più importanti e basta dare un occhio alla classifica per capire quanto sia pesante la posta in palio. Atalanta sesta a quota 47 e ad un punto dal quinto posto che oggi varrebbe la Champions, Fiorentina ottava a quota 43. Chi perde insomma non sarà perduto ma le giornate passano, i punti a disposizione diminuiscono e cadere adesso significa aver molto meno tempo a disposizione per rialzarsi. Per questo, nonostante le mille voci sul futuro che lo vogliono ormai sempre più deciso a chiudere la sua avventura a Firenze a fine stagione, Italiano anche in questi giorni ha alzato al massimo il livello della pressione sui suoi giocatori. Vuole restare in corsa su tutti i fronti, il mister, e dopo aver conquistato i quarti di Conference e in attesa della Coppa Italia, vuol giocarsi tutte le sue carte anche in serie A. Lo riporta il Corriere Fiorentino.