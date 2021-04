Nonostante il Covid, il diktat dei tifosi: incoraggiamento e contestazione

Ieri in 250 per sostenere la Fiorentina davanti al Centro Sportivo. La squadra è avvertita...

Pur in tempo di Covid, a far capire ai giocatori viola quanto sia importante per Firenze la partita contro la Juventus ci hanno pensato circa 250 ultras. Come scrive La Nazione, prima della rifinitura un nutrito gruppo di tifosi ha incitato la squadra ma soprattutto lanciato un avvertimento ben preciso ai giocatori. Messaggi forti e chiari, tanti cori e fumogeni, Joe Barone che invita la squadra ad avvicinarsi al cancello per raccogliere i "consigli" del cuore caldo del tifo viola.