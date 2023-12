Nonostante i tanti difetti siamo lì. Che scatto in avanti della Fiorentina!

Nonostante i difetti

Ma adesso tutto è più evidente. Nonostante Nzola e Beltran continuino a fare una fatica enorme partita dopo partita (3 gol in 22 presenze e 1.238 minuti per l’angolano, 3 gol in 20 presenze e 934’ per l’argentino). Nonostante gli esterni offensivi (che per Italiano sono attaccanti a tutti gli effetti), Gonzalez escluso, in quattro abbiano messo insieme appena 7 reti nelle tre competizioni (3 Sottil, 2 Ikoné, 1 a testa Brekalo e Kouame), ma soprattutto non riescano ad avere un rendimento uniforme verso l’alto e a turno siano invece soggetti a battute a vuoto. Nonostante la rosa, che è sì “profonda”, ma non qualitativamente tutta sullo stesso livello, se elementi del calibro di Maxime Lopez, Barak e Parisi - tanto per citarne tre non banali - il segno non riescono a lasciarlo in maniera incisiva. Nonostante le 128 formazioni differenti all’inizio nelle 128 partite disputate, certo un po’ come antidoto alla contiguità incalzante degli impegni che solo così la puoi ammortizzare, eppure è difficile credere che Italiano non punterebbe sugli stessi per due-tre volte di fila se solo avesse qualche certezza in più.