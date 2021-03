Non solo Vlahovic, il Milan vuole fare la spesa a Firenze

La sfida di domani tra Fiorentina e Milan ha forti implicazioni legate al calciomercato, scrive La Nazione. Sì, perché oltre a Dusan Vlahovic, sul quale è attiva anche la Roma, la squadra di Pioli sta puntando altri due elementi di quella di Prandelli. Il primo è Pezzella; non è un mistero come i contatti fra l’argentino e i rossoneri ci siano stati, lo ha svelato lo stesso Pradè in conferenza stampa. Pioli e German si conoscono bene, è probabile che l’allenatore voglia ancora il suo vecchio difensore. Il prezzo è sceso di due milioni, e oggi si attesta intorno ai 10 milioni. C’è un interesse, si legge, anche per Amrabat, ma se davvero il Milan vorrà chiedere il centrocampista, l’affare sarà molto difficile, perché la quotazione è calata, e la Fiorentina dovrebbe mettere a bilancio una minusvalenza.