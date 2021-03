Il Milan punta forte su Vlahovic, ma la Fiorentina fa muro

La Gazzetta dello Sport dedica un’ampia analisi al mercato del Milan: in attacco, insieme al rinnovo di Ibrahimovic, la priorità è assicurarsi una punta in grado di far rifiatare il gigante svedese. Che Mandzukic rimanga o meno, piace molto Dusan Vlahovic, che sarà avversario domenica a Firenze. La quotazione è di almeno 40 milioni, anche se la società di Commisso fa muro. Finché il serbo non rinnova il contratto in scadenza nel 2023, scrive il quotidiano, tutto è possibile. Si registra la forte stima di Pioli, che lo ha fatto esordire in Serie A. Altri obiettivi rossoneri? Tenere Tomori, comprare il centrocampista Vlasic dal CSKA Mosca se Calhanoglu non rinnovasse, virare su Musso o Audero se non lo facesse nemmeno Donnarumma.