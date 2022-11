Non solo Sabiri: per la trequarti si guarda a Udine, Pereyra è in scadenza

Grandi manovre a centrocampo? Pare proprio di sì. Così La Nazione racconta di una nuova soluzione di mercato per la Fiorentina che arriva da Udine. Si tratta di Roberto Pereyra, classe 1991, centrocampista con passaporto argentino, ha il contratto in scadenza a fine stagione (giugno 2023) e a quanto pare sarebbe finito nel mirino anche della Fiorentina. La soluzione economico dell’eventuale affare, al momento, e quindi senza un rinnovo del giocatore con l’Udinese, appare decisamente conveniente. Il cartellino, con lo svincolo ormai dietro l’angolo - primo febbraio 2023 - può passare di mano per una cifra simbolica che permetterebbe ai bianconeri di non perdere il giocatore a zero subito dopo la chiusura del mercato di gennaio.