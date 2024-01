Corsport: “La Fiorentina ha deciso, niente Terracciano. Tutto su Faraoni”

L'asse Firenze-Verona diventa sempre più calda con due obiettivi che si avvicinano: Cyril Ngonge e Davide Faraoni(vista la difficoltà ad arrivare al compagno di squadra Filippo Terracciano) sono profili che fin da dicembre l’area tecnica si è annotata e sui quali, da qualche giorno, sta provando a stringere il cerchio, nella speranza di arrivare alla fumata bianca ben prima dell’inizio della Supercoppa in Arabia Saudita. Se la situazione per l'esterno è ormai chiara, la novità riguarda il futuro di Davide Faraoni, terzino destro d’esperienza che la Fiorentina - sfumato Mazzocchi e alla luce della concorrenza serrata del Milan per Terracciano - ha inquadrato come uno degli identikit più adeguati per tamponare l’assenza di Dodo e dare un ricambio a Kayode fin tanto che il brasiliano non sarà tornato a pieno regime. Il Verona, nei dialoghi intercorsi con il ds Pradè, ha fatto capire di essere disposto a cedere il suo difensore - che è cercato anche dalla Salernitana - in prestito gratuito, con l’inserimento di una formula per il riscatto che a determinate condizioni può tramutarsi in obbligatorio. Lo riporta il Corriere dello Sport.