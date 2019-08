Non solo Nainggolan sull’asse Firenze-Milano. E Pradè lavora alle uscite

Non solo Nainggolan (LEGGI QUI), sull’asse di mercato tra Firenze e Milano non mancano le idee di mercato, da Biraghi a Borja Valero. Il terzino però non è il primo nome sulla lista delle uscite, visto che la Fiorentina sta lavorando per le uscite dei vari Eysseric, Cristoforo, Thereau e Saponara, mentre non ci sono novità sul futuro di Simeone. Come scrive il Corriere Fiorentino, attorno all’argentino c’è calma piatta nonostante dalla capitale sia rimbalzata la voce di uno scambio con Schick.