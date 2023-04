Non solo la Decima: Italiano contro lo Spezia insegue anche… Pioli

Con un segno 1 nella partita di oggi contro lo Spezia, calcio d'inizio alle 14:30 al Franchi, la Fiorentina centrerebbe la decima vittoria di fila in tutte le competizioni, impresa riuscita solo nel 1958. Ma non è solo questo il record in ballo per i ragazzi di Italiano, arrivati in campionato a un passo dai sei successi di fila di Pioli nel 2018, dopo la morte del povero Davide Astori. Nonostante un turnover imposto dai ritmi folli dell'aprile spalmato su tre competizioni imponga dei cambi, la Fiorentina arriva all'impegno odierno nella miglior condizione possibile.