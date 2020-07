Non solo Juric e co., Pradè e Barone avevano proposto anche Quique Setien

Non solo Marcelino, Juric, Maran e Di Francesco. Come scrive La Gazzetta dello Sport, tra la rosa di allenatori in lizza per la panchina viola c’era anche Quique Setièn, in uscita dal Barcellona. Un nome di caratura internazionale proposto dalla coppia Pradè-Barone. Ma Rocco Commisso è stato categorico, e ha puntato sulla conferma di Iachini.

FIORENTINA INTERESSATA A WAGUE DEL BARCELLONA: PRIMI CONTATTI