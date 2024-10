Non solo Gosens e Bove. Due dubbi per Palladino a sinistra

In quattro per due maglie, tutto sulla fascia sinistra. Il Corriere Fiorentino stila l'undici viola che scenderà in campo a Lecce con due possibili sorprese nella formazione titolare di Raffaele Palladino. Il primo è quello tra Gosens e Biraghi, con il capitano che potrebbe tornare dal 1' nel ruolo a lui più congeniale, quello dell'esterno basso. Il tedesco tra l'altro è tornato dagli impegni con la nazionale tedesca dove ha disputato due spezzoni di gara.