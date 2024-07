Non solo Fiorentina e Atalanta su Brescianini: spunta una nuova concorrente

Negli ultimi giorni la pista che portava Marco Brescianini alla Fiorentina si è un po' spenta. Vuoi per l'interessamento dell'Atalanta, società ormai rivale di ogni trattativa di Prade e compagni, o per la valutazione del Frosinone, 15 milioni. Il Corriere dello Sport oggi però riporta di almeno altre due concorrenti per il talento classe 2000: Napoli e Lazio. Proprio la società campana era rimasta incantata dal giovane centrocampista del Frosinone proprio in una gara al "Maradona" in cui la squadra ciociara fermò il Napoli sul 2-2. L'Atalanta al momento pare ancora in pole, con la Fiorentina pronta ad intervenire, mentre la Lazio sembrerebbe staccata. Brescianini però sarebbe una richiesta specifica di Antonio Conte, tecnico pronto a far di tutto per portarlo nella sua nuova squadra e inserirlo nella sua batteria di giganti. Il Napoli potrebbe puntare anche sull'accordo con il procuratore Beppe Riso, lo stesso di Buongiorno, per chiudere l'affare più in fretta. La valutazione di 15 milioni potrebbe scendere presto a 10 con qualche bonus nel mezzo. La Fiorentina non sembra voler intervenire al momento e resta a guardare lo svolgimento della faccenda, sperando magari in un prezzo più vantaggioso