Non solo Colpani: ecco chi sono i 5 “stakanovisti” della Fiorentina di Palladino

I numeri mostrano che Raffaele Palladino non può fare a meno di cinque giocatori fondamentali: Dodò, Kean, Ranieri, Biraghi e Colpani. Questi "stakanovisti" hanno giocato un ruolo chiave nel risollevare la Fiorentina, che ha ritrovato la sua forma dopo la pausa per le Nazionali di settembre.

Tuttavia, ci sono eccezioni, come Biraghi, che è partito dalla panchina in due delle ultime tre partite e per la trasferta a Lecce è in ballottaggio con Gosens. Le rotazioni sono previste per le prossime partite, ma contro il Lecce giocheranno i "fedelissimi".