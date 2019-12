Non solo Chiesa, piace anche Castrovilli: Fiorentina-Inter si gioca anche sul mercato

Sulle pagine del Corriere Dello Sport troviamo questa mattina anche un altro tema di mercato. Il match con la Fiorentina rappresenta anche uno scontro a livello di trattative. Da tempo, infatti, i nerazzurri hanno messo nel mirino Federico Chiesa, ma sarebbero fortemente interessati anche a Gaetano Castrovilli. Il giovane centrocampista piace molto a Marotta e Ausilio, anche se l’obiettivo primario per il ruolo è Kulusevski del Parma, di proprietà dell’Atalanta. L’asse Firenze-Milano, insomma, potrebbe diventare caldissimo, anche perché ai viola piace molto Matteo Politano e Gagliardini era stato accostato alla squadra di Montella in passato. Inoltre, come ricorda il quotidiano, i due club dovranno rivedersi dopo le operazioni estive Biraghi-Dalbert: per il primo balla un diritto di riscatto nerazzurro pari a 12,5 milioni, per il secondo dovrà essere Pradè a trattare una cifra.