Gli incroci di mercato tra Fiorentina e Inter portano inevitabilmente a Federico Chiesa e Matteo Politano. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i viola puntano Politano già dalla scorsa estate e ora che hanno perso Ribery per un paio di mesi è tornata a bussare alla porta. L’Inter del resto avrebbe tutto l’interesse a parlare con la Fiorentina dell’esterno, per provare magari ad aprire già adesso una corsia preferenziale nella corsa a Chiesa, il primo obiettivo del prossimo mercato estivo nerazzurro per cui ci sarà una sfida accesa con la Juventus.