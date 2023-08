Non solo Castrovilli: Fiorentina e Bournemouth al tavolo per un difensore

L’affare appena concluso con il Bournemouth per Castrovilli ha permesso ai dirigenti viola di riprovarci per Marcos Senesi

Intrecci di mercato che mischiano le carte della difesa della Fiorentina. Il Corriere dello Sport analizza la situazione della retroguardia gigliata, riportando degli spunti per una trattativa che riguarda un nome già accostato ai viola in passato, ovvero quello dell'argentino Marcos Senesi. Secondo il quotidiano, sfumati sia Sutalo che Murillo, la dirigenza gigliata sarebbe alla ricerca di un centrale, e l’affare appena concluso con il Bournemouth per Castrovilli ha permesso ai dirigenti viola di riprovarci per Senesi, classe '96 di piede sinistro (LA SCHEDA), giocatore con caratteristiche che al momento mancano alla retroguardia di Italiano. Tra gli altri nomi papabili, ha ripreso quota poi quello di Anthony Rouault, classe 2001 del Tolosa, un anno sul contratto e motivo in più per stargli dietro.