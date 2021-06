Non solo Antognoni, lasciano anche Buso e Donadel. E Dainelli?

Si arricchisce sempre di più la lista degli addii alla Fiorentina di Commisso: oltre ad Antognoni lasciano anche Buso e Donadel, mentre Dainelli resta in bilico

Renato Buso e Marco Donadel non faranno parte dell’organigramma della Fiorentina della prossima stagione. Questo almeno riporta La Nazione sulle proprie pagine sportive. I contratti di entrambi termineranno il 30 giugno e non saranno rinnovati. Donadel era tornato come collaboratore nel settore giovanile: prima come allenatore dell’Under 16 e poi della Under 17, prima di affiancare Prandelli e Iachini in prima squadra. Buso era rientrato in Fiorentina nel 2020 sulla panchina dell’Under 18, al posto di Aquilani passato nello staff di Iachini. Incontrata entrambi la dirigenza, si è deciso per separare le proprie strade.