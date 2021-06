Lettera aperta a Rocco: “Presidente ci restituisca il nostro orgoglio”

Un tifoso appassionato ci scrive rivolgendosi direttamente al presidente Commisso.

No so quello che succederà, ma, la prego, non giochi con la nostra passione, con i nostri sentimenti. Anche se i soldi sono suoi la Fiorentina è anche di tutti noi che la viviamo e la soffriamo da sempre. Ci pensi prima delle prossime mosse. Rifletta sul fatto che lei non ha comprato solo una squadra per sua soddisfazione personale ma che ha gestisce uno dei simboli di una città, l'amore e la passione di migliaia di persone che non hanno i suoi mezzi ma per i quali la Fiorentina è spesso un barlume di luce in un'esistenza difficile o la passione di una vita come nel mio caso.