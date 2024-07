Non sarà Moena, ma da domani il Viola Park apre le porte ai tifosi

Non srà un ritiro in montagna alla vecchia maniera, però il Viola Park quest'anno aprirà le porte ai tifosi viola. Si parte domani

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul ritiro della Fiorentina. Per il secondo anno di fila la squadra si riunisce al Viola Park. La scorsa stagione però a causa della fine dei lavori il ritiro era stato sostanzaielmente a porte chiuse, ma quest'anno sarà diverso. Come sottolinea il quotidiano non sarà l'atmosfera familiare di Moena ma certamente l'apertura ai tifosi segna un ritorno al passato, e cercare di convincere gli scettici. Domani, giovedì e sabato ci saranno le prime sedute a porte apertte, in attesa della prima amichevole contro la Primavera domenica